Melissa Klug dijo que no vio el ‘vivo’ del padre de sus hijos Jefferson Farfán con Paolo Guerrero y que solo a él le competen las decisiones que tome.

"No lo vi, pero ¿qué pasó?”, afirmó.

Farfán reconoció que está con Yahaira en Rusia, ¿qué te parece?

Qué puedo opinar, te hablo por mí, no por otras personas.

También dejó entrever que le gustaría tener dos hijos...

Qué bueno, un hijo siempre es una bendición y él decide con quién tenerlo.

'NO LA OFICIALIZÓ’

A su vez, Evelyn Vela se pronunció sobre la revelación de Farfán.

“Creo que todo eso solo es para generar intriga, pues no me parece que sea una oficialización, no se vio que la lleve del brazo ni nada similar, solo confirmó los rumores de que estaban juntos. Otra cosa es que la presente como Paolo lo hizo con Alondra, que la tenía al lado y sin roches, pero bueno, lo más importante es el amor, que siempre triunfe, le deseo lo mejor a todos”, concluyó. (C.Ch/E.C.)