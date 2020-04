Melissa Klug comentó que no violó ninguna ley al tramitar su pase laboral porque asiste a su abuela de 93 años, luego que el programa ‘Magaly TV, la firme’ reveló que ella, Evelyn Vela, Lucía de la Cruz y Karen Dejo tenían este documento.

“Antes de sacar el papel consulté con un policía, le expliqué el caso de mi abuela y me dijo que procedía. Mi abuela tiene 93 años, perdió la visión y tengo cómo probarlo. Mi madre también es mayor y son personas vulnerables, soy la que sale para abastecerlas y si se enferman, ¿quién las va a asistir? No violé ninguna norma”, dijo la chalaca.

A su vez, Lucía de la Cruz dio su descargo.

“Soy diabética hace 15 años y si tramité el pase fue porque necesito comprar mi medicina y puse el Rímac porque allá vive mi hija que traje a mi casa con mi nieto para estar juntos, porque aquí (en su casa), con la bendición de Dios, tenemos para comer. No me han favorecido por llamarme Lucía de la Cruz”, detalló.

En tanto, Karen Dejo explicó que solicitó el pase para trasladarse de San Bartolo a su casa en San Miguel.

“La cuarentena me agarró en la playa donde alquilé una casa y al vencer el contrato tenía que regresar a Lima. Fui a la comisaría a pedir información y me dijeron que solicite el documento. Ahora estoy en casa cumpliendo la cuarentena con mi hija, madre y abuela”, añadió.

Finalmente, Evelyn Vela sostuvo que tramitó el pase porque pensaba ir a Ica donde reside y está su familia.

“No lo usé porque me comunicaron que la carretera está bloqueada, quería ir a mi casa. Soy responsable y no me estoy paseando por Lima, sino cumpliendo el aislamiento”, indicó la ‘Reina del sur’. (C.Ch./E.C.)