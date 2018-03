Melissa Klug ofrece disculpas por video de pez 'vivo' en plato: “Fue un error publicarlo”

Melissa Klug se retracta. La chalaca desató la polémica en redes sociales después de publicar un video en Instagram comiendo un plato de ceviche en el restaurante Costanera 700. Como se ve en la publicación, cuando se le echa el limón encima, el pez que envuelve el plato empieza a moverse.

Este video de Instagram rápidamente se volvió viral entre los usuarios de la red social. Incluso, la publicación llegó a Facebook donde varios repudiaron el método de cocina que se realiza en el mencionado restaurante. La técnica de Ikizukuri es japonesa y, según una entrevista para el diario el Comercio, el establecimiento suele realizar este tipo de cocina marina, presentando el pez aún vivo en el plato.

Pese a que este tipo de cocina es antigua, no goza de popularidad. Por ese motivo, Melissa Klug tuvo que eliminar la publicación en su cuenta Instagram. Al mismo tiempo, el restaurante tuvo que cerrar su cuenta Facebook ante la ola de críticas.

La expareja de Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje explicando lo que sucedió y ofreció disculpas a todos aquellos que se sintieron indignados por el video que compartió en Instagram. Melissa Klug declaró que los encargados del restaurante le recomendaron ese plato, sin saber lo que pasaría.

“La gente del local me recomendó un plato de ceviche y me sorprendió la presentación del mismo. Le pregunté a los encargados el motivo de ese plato a lo que me respondieron que el pescado ya estaba muerto pero que reaccionaba al contacto con zumo de limón. Como se ve y se escucha en el video, mi reacción ante ese hecho fu de susto pues no podía creer lo que veía”, escribió Melissa Klug en Instagram.

La chalaca explicó que ella respeta la vida y que jamás se habría prestado a mostrar apoyo a un acto que atente contra la vida de un animal. Por eso, Melissa Klug decidió ofrecer disculpas por la publicación en Instagram.

“Fue un error publicar el video, pero en ningún momento mi intención fue celebrar lo sucedido. Lamento mucho y pido disculpas a las personas que se sintieron afectadas y /o escandalizadas por lo sucedido. Las personas que me conocen saben que respeto la vida en todas sus formas y que nunca apoyaría un espectáculo o acto que atente contra la integridad de un animal. Muchas gracias”, puntualizó Melissa Klug.

Melissa Klug

