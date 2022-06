Son casi las once de la mañana y hemos llegado a la casa de Melissa Klug. Su amiga, la ‘Chama’, nos recibe e invita a pasar a su sala y desde su habitación la chalaca nos dice el color del vestido que usará para la sesión de fotos, su voz retumba como eco en todo el inmueble. Baja la escalera, tiene algo de frío, pero un café caliente disipa el tiritar. Iniciamos la charla y nos revela que planeaba casarse este año con su novio Jesús Barco, también sobre las ‘parchaditas’ que ha dado a algunos futbolistas, que sabiendo tiene pareja, le ‘tiran maicito’. Además, cuenta que le hace mucha ilusión que sus hijos estén jugando en Alianza Lima y puedan brillar en un Mundial.





Melissa, es la primera vez que llego a tu casa y hay mucho eco, se está quedando vacía...

¿Te das cuenta? Mis hijas trabajan. Samahara se fue, tiene su propia familia, pero vive cerca. Gianella trabaja todo el día y estudia porque ya está por acabar Derecho y Melissa también estudia y trabaja en sus redes sociales. Adriano y Jeremy estudian, entrenan y salen con sus amigos, y yo me quedo con ‘Chama’.

¿Y Jesús (Barco)?

Jesús entrena y a veces concentra.

En la semana ¿Cuántos días se ven?, ¿él vive acá?

No, él no vive aquí.

Pensé que ya convivían.

No. Yo me quedo en su casa cuando todos desaparecen de acá. Me voy a la casa de su mamá y me quedo con ‘Chama’, invadimos su casa. Su familia es un amor y así estamos, él se queda acá, yo voy para allá.

¿La boda para cuándo, Melissa?

Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan.

¿Empresas?, ¿negocios?

Sí, de eso se trata, por eso vamos a esperar, no estamos desesperados tampoco.

Pero tampoco hay que ser la ‘eterna novia’.

Claro, no como otras novias de futbolistas que son las ‘novias eternas’, pero sí esperar porque una boda te demanda gasto.

Además, también quieres aumentar tu familia y tener una niña, ¿no?

Sí, una bebé. No sé si la encargue este año o el otro.

¿Antes de la boda podría venir la bebé?

Como venga, como Dios lo disponga porque Él tiene los momentos perfectos.

En tu relación muchos dicen que eres la del carácter fuerte, que eres celosa, ¿eso ya bajó en ti?

Tengo carácter fuerte, no solo con mi pareja, con mi familia, porque en esta casa soy la columna vertebral. Entonces soy la que da permiso, la que castiga, la que manda y a veces me ven como la ogra o la buena, porque cedo, pero en mi relación ambos tenemos el carácter fuerte.

Te escuché decir que nada de infidelidad contigo.

Es que ya no estoy en edad, eso pasa una vez. La inmadurez, la edad, no sé, pongámosle 500 pretextos, pero hoy en día, a mis 38 años, no hay forma. Infidelidad: Es chau, mucho gusto fue un año y tantos lindos, así que adiós.

¿Jesús la tiene clara?

Ambos, él tampoco lo aceptaría.

Y estando con Barco, ¿te ‘tiran maicito’ o se abstienen?

Puedes creer que sí, son bien sinvergüenzas.

¿Futbolistas?

¡Sí! (ríe), pero bueno, una ‘parchadita’ y ya.

¿Los ‘parchas’ tú o él?

Yo... solo ‘parchaditas’.

¿Se lo comentas a Jesús?

Obvio, él sabe todo y le digo: ‘Mira este, aquel’. No le oculto nada porque no me gustaría que me esté ocultando cosas o conversaciones con mujeres, para qué.

¿Tienes claves de su Facebook, Twitter, Instagram?

No, pero sí tengo clave de su celular, ambos la tenemos por una emergencia (ríe). Mi celular puede estar aquí (señala el mueble) y él lo puede agarrar, abrir sin problema alguno, como yo puedo hacer lo mismo con el suyo.

¿No hay doble cuenta ni doble chip?

No, creo. Además, lo siento y lo veo inteligente (para que haga eso), ja, ja, ja.

Meli, cambiando un poco el tema, ¿a qué se debe que hayas tenido muy pocas apariciones en la tele?

Te voy a ser sincera, siempre que voy a los canales me preguntan sobre mi relación o sobre cualquier cosa que hace o dice la ‘fulana’ (Yahaira Plasencia), aunque ya no me tocan mucho el tema. Además, estuve compartiendo mucho con mi familia, celebrándole el cumpleaños a Jeremy y de verdad he estado muy cansada. Antes mandaba a preparar con los proveedores (la fiesta de sus hijos), pero ahora mi mánager y yo lo hicimos solas. Mi Jeremy ya cumplió 10 años.

Y está jugando fútbol, igual que Adriano...

Sí, ambos están jugando en Alianza Lima.

O sea que para el próximo Mundial, ¿Adriano podría debutar como Pelé?

Dios quiera, Dios te oiga, la palabra tiene poder.

Ahí sí vas al Mundial.

Yo feliz, pero es la decisión de cada uno. A Jeremy le encanta el fútbol, Adriano ha vuelto porque tuvo como un episodio de rebeldía que no quería esto, no quería lo otro, pero ya entró en sí.

Pero es propio de la edad, pues es un adolescente...

Sí, ya es un adolescente, tiene 14 años.

¿Qué haces cuando te dice ‘mamá, hay una chica que me gusta’?

Yo le he dado la confianza para que me cuente todo, él sabe lo bueno y lo malo, le he hablado hasta de las drogas, no me he cohibido en decirle cosas fuertes porque hoy en día todo se sabe por Internet, entras en Google, YouTube y te enteras de todo. También conversa con mi amiga ‘Chama’, quien es su tía preferida, y le cuenta que esa chica le gusta, pero ahorita está en modo soltero.

Mejor para ti...

Mejor. Adriano es un ser noble, bondadoso, amigable, tiene cosas superlindas y gracias a Dios está bien educadito.

¿Te has esforzado mucho?

Bastante.

Y su papá es el gran Jefferson Farfán.

Su papá, por su carrera, físicamente no estuvo presente, pero sí se comunicaban por el teléfono o videollamada.

Hace poco contó en la entrevista que le hizo Jazmín Pinedo que su primer beso de amor lo dio a los 13 años.

¡Ah! Ya sé de dónde salió mi hijo.... Mi hijo es bien amiguero, ¡Dios mío!

¿Eso te da temor porque pueden acercarse a él con otras intenciones?

Sí y me da penita porque es su clon (de Jefferson) y donde lo vean es imposible que digan que no es hijo de él. Lo que siempre le aconsejo es que tiene que tener su propio nombre, que haga cosas que el mundo vea y diga: ‘Mira, él es Adriano Farfán Klug, que su papá es Jefferson Farfán’. Es lo que les aconsejo a ambos.