Melissa Klug dijo que podría invitar al ‘tiktoker’ George Rubín para que conozca su ‘walking closet’ y vea que las marcas que usa (en carteras y zapatillas) son originales y no ‘fake’, como manifestó en el programa de Magaly Medina.

“ Entiendo que esta es una fórmula conocida, hablar de mí para tener algún tipo de rebote mediático. Al inicio me molestaba, pero ya aprendí que ese también es el costo de ser un personaje del medio. La misma prensa en infinidad de veces ha resaltado mis gustos por las marcas europeas, sobre todo porque he comprado casi todas mis cosas en tiendas de Francia y consta en mis historias destacadas. Antes de la pandemia, viajé a Miami y Europa donde están las últimas colecciones de Louis Vuitton, creo que este ‘bloguero’ no conoce. No es mi culpa que solo conozca las prendas por fotos y no esté actualizado sobre la tendencia europea ”, precisó .

¿Por qué piensa que tus prendas son ‘fake’?

Tengo las fotos y las facturas de las cosas que me compro, en fin. Pero si hablar mal de mí y de mis hijas (por Samahara) lo hace famoso, bien por él, le doy ‘follower’.

Tal vez le puedes obsequiar una de tus zapatillas de marca...

Con gusto puedo invitarlo a mi ‘walking closet’ y enseñarle las tendencias europeas cuando quiera.

TE PUEDE INTERESAR

Ducelia fue suspendida en EEG por faltarle el respeto a Johanna San Miguel: “Eres una malcriada”

TikToker expone a Samahara, Ale Baigorria, Melissa Paredes y Melissa Klug por usar zapatillas ‘bamba’

Jaime Bayly publica inédita foto junto a Diego Bertie a dos semanas de su deceso: “Qué difícil es amar”