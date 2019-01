Pareja de Samahara Lobatón habría agredido por la espalda al exsaliente de la hija de Melissa Klug | VIDEO

Un extraño incidente se vivió en una discoteca del sur el último fin de semana. El actual enamorado de Samahara Lobatón, Jean Paul Caipo, a quien Melissa Klug envió una carta notarial hace unos meses por hablar de su hija, habría agredido a Duilio Vallebuona, compañero de Combate y presunto saliente de la jovencita de 17 años hace algunos meses.

Fue Patricio Quiñones quien soltó la bomba ocurrida en una discoteca de Punta Hermosa. El bailarín indicó que Duilio Vallebuona terminó en el piso tras recibir el golpe. Jean Paul Caipo habría sido el responsable.

"Fue un episodio feo, algo cobarde diría. Me atacó por atrás. El ex de Samahara fue, ni siquiera sé cómo se llama. Ni sé los motivos por los cuales lo hizo, pero para mí fue cobarde", contó Duilio Vallebuona.

Según el excombatiente, después de recibir el golpe, volteó a ver hacia dónde se había ido Jean Paul Caipo. Fue cuando a lo lejos vio a Samahara Lobatón y evitó acercarse a ella. Según Duilio Vallebuona, él no tenía nada que reclamarle a ella porque el tema no era con la hija de Melissa Klug.

"La vi a lo lejos ¿Qué le voy a decir? Primero que todo, el roche no es con ella porque el que me ha pegado es él. Y encima ¿para qué? Me empujó y me tiró un puñetazo. Si he hecho algo malo que me lo diga en la cara y me meta un puñete de frente, no por atrás", indicó Duilio Vallebuona.

Recordemos que luego de terminar su romance con Jean Paul Caipo en TV, Samahara Lobatón estuvo en saliditas con Duilio Vallebuona, con quien se especuló tendrían un romance. Incluso, Melissa Klug comentó sobre la relación entre ambos y dijo que primero debían conocerse bien y luego enamorarse.

Sin embargo, pasó un tiempo y ambos dejaron de mostrarse juntos. Duilio Vallebuona no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido pero dejó en claro que las cosas entre ellos ya no son las mismas.