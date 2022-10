Melissa Klug se casará el próximo año con su novio Jesús Barco y cuenta que no anda ‘psicoseada’ pensando que pueda aparecer un ‘ampay’ del futbolista. La chalaca asegura que en ese sentido está tranquila, pero recalca que no perdonaría una infidelidad, así ‘venga de rodillas’ porque ‘si perdonas una, perdonas todas y eso no es vida’.

Melissa, ¿qué es el amor para ti?

El amor no solo es un sentimiento, para mí es una decisión, no es algo que experimentas, es algo que eliges, algo que nutres día día para fortalecer ese sentimiento.

¿Y qué es la infidelidad?

Es traicionar a la persona que confió en ti.

¿No hay marcha atrás así tengan hijos o pida perdón de rodillas?

Hoy en día, te puedo decir que no hay marcha atrás, ni llorando de rodillas. Perdonas una, perdonas todas y eso no es vida. La paz, la tranquilidad, no tienen precio.

Ahora nada de chequear celular ni ‘stalkear’ las redes sociales...

¡No! ¿Para qué? Si el que te quiere engañar te engaña en tu cara.

¿Alguna vez te han dicho: ‘Amiga, date cuenta’?

Hoy por hoy, no.

¿Un tramposo o tramposa cambia?

Nunca descansan, no mejoran ni cambian.

¿Si estás soltera puedes tener un ‘amigo con derecho’ o ‘saliente’?

Si estás soltera creo que puedes hacer lo que tú desees si no le haces daño a nadie, siempre respetando.

¿El exnovio de una amiga no se mira?

¡No! La amistad se respeta.

Te vimos en el estadio alentando a tu ‘amore’ Jesús Barco...

Siempre ha sido así desde la casa o yendo al estadio, lo estoy alentando.

Pensé que era por el ‘ampay’ que les hicieron a algunos jugadores del Boys en Piura, como que ‘marcabas territorio’...

¡No! Yo ando supertranqui por ese lado.

SOÑABA CON CASARSE

Ahora la gente se ‘psicosea’ con tanto ‘ampay’.

El que anda con la conciencia limpia no se ‘psicosea’.

¿Te vas a casar en el Caribe?

Será en Lima, pero quiero que sea en la playa, es un dilema.

¿Siempre ha sido tu sueño casarte?

Sí, casarme con la persona que amo.

¿Con tus anteriores parejas no se dio una pedida de mano o propuesta matrimonial?

No hablo del pasado porque es pisado a estas alturas.

Te pregunto porque algunas figuras del medio dicen que si te regalaron la ‘roca’ y no se dio la boda, el anillo no se devuelve.

(Ríe) guardo silencio.

¿Te casarás de blanco?

Mi vestido será de color hueso.

¿Salsa o reguetón para celebrar?

Los dos me gustan, pero más me inclino por la salsa.

¿Cebiche o caviar en el buffet?

Hummm, que lo prepare mi suegra que todo le sale rico, además tiene su catering de comidas.

¿Más de 200 invitados?

Te soy sincera, mis hijos, mi familia, la familia de mi novio y unos cuantos amigos contados con los dedos.

¿Le harías el baile de Anitta a tu amor el día de la boda?

En la ‘luna de miel’ mejor (ríe).

¿Pondrías el ‘baile del gusano’ en tu fiesta?

No hay forma.

¿Tu novio Barco usará terno de marca o diseñado por peruanos?

Los dos vamos a usar el vestido y traje de diseñadores peruanos.

¿Tus hijos varones te entregarán?

Sí, los dos lo harán.

¿Tus hijas serán las damas de honor con tu nietecita?

Así es, será una ceremonia muy íntima, familiar totalmente.