La ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Klug, comentó que los planes de su matrimonio con el futbolista Jesús Barco siguen en pie, pero antes de hacer una gran celebración ella prefiere hacer una boda íntima con la familia y amigos más cercanos; para después poder viajar. Además, enfatiza de que no se molestó con el jugador del Sport Boys, quien hace unos días señaló que no sabía si se casaría con ella, pues el ‘Gato’ Rodrigo Cuba lo estaba vacilando.

“Mi relación con Jesús (Barco) se encuentra muy bien, he celebrado mi cumpleaños 39 junto a él con una cena donde estuvo mi familia, su familia y algunos amigos cercanos, no fue nada del otro mundo... pero eso sí, para mis 40 quiero una gran fiesta, ya me voy para el cuarto piso , ja, ja... y hay que festejar con orquesta y todo, así que voy a juntar mi plata”, enfatiza la ‘Blanca de Chucuito’.

Entonces, la boda con Jesús también será a lo grande...

Él sabe que me gustan más los viajes que las fiestas, así que ya veremos . Es que él quiere una fiesta a lo grande y yo quiero ir a la playa... para poder llevar a mis hijos, a nuestras familias y los amigos más íntimos para celebrar tranquilos.

Prefieres algo más sencillo, más romántico...

No pienso en una fiesta grande, pues a muchos les pasa que después salen ampayando al esposo el 14 de febrero, hay matrimonios rotos y después para qué tanta inversión, ja, ja, ja.

Hace unos días Jesús dijo ‘ni yo lo sé’, cuando le preguntaron por el matrimonio, ¿te molestó?

Lo vi, pero eso fue para un programa deportivo y estaban en medio de la chacota con el ‘Gato’ Cuba, se estaban vacilando y lo entiendo; eso no me molestó para nada .

Finalmente, la ‘Blanca de Chucuito’, comentó que se encuentra feliz por la nueva vida que tiene su hija Samahara y su nieta Xixi en Virginia, Estados Unidos, al lado de su pareja Youna y su familia.

“Ella tenía que estar con su familia, ahora están juntos y muy bien. Además está mi Xixi en un lugar donde también la aman, la quieren. Además, mi hija va a ponerse a estudiar, ella quiere seguir educación o psicología, y me parece chévere, tiene todo para crecer. Y espero ir en mayo a verlos, pues aunque hace poco se han ido, las extraño”, agregó Melissa Klug.

