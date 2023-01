Melissa Klug descartó que Jefferson Farfán le haya enviado una indirecta, como se está especulando, al subir en sus historias de Instagram parte de la canción de Shakira donde dice ‘cambiaste un Rolex por un Casio’. La chalaca asegura tener una relación cordial con el futbolista y está en el norte con sus hijos disfrutando de unas mini vacaciones.

Melissa, han especulado que el padre de tus hijos varones te habría lanzado una indirecta con la canción...

No sabía que Jefferson era fan de Shakira, pero no me siento aludida porque como bien lo mencionas yo soy la madre de sus hijos, no soy su ex. Hace 8 años que estamos separados y tenemos hoy una relación cordial que no creo se atreva a arruinar con cosas como esa. Ni enterada, ahora estoy en el norte aprovechando unas vacaciones con mis hijos.

Además, él se lleva bien con Jesús (Barco, su novio)

Claro que sí.

Tal vez hizo la historia por chacota...

No lo sé, él te puede responder eso yo no vivo en su mente.

Al margen, ¿qué te parece la canción de Shakira?

¿Su canción? Precisa es una capa en lo que hace, que es música.

Tiene más de 63 millones de reproducciones, en redes algunos la felicitan y otros dicen que es despecho

Ella es una genia.

¿Estás con todos hijos en el norte?

No, mis hijas están en el sur y cada una prefiere pasarlo con sus enamorados. Bueno, Samy que ya se va a USA con su familia y yo que quiero disfrutar un poco más de Adriano que también está creciendo muy rápido y pronto dejará de compartir momentos conmigo, pero lo bueno que no me perdí ninguna etapa de ellos. Jeremy es el más pequeño, así que aprovecharlo al máximo antes que crezca.

¿ Sammy se va a casar?

No sé, pero ella ya tiene sus planes y es vivir afuera, siempre lo he dicho si ellos son felices yo también lo seré.

Es la ley de la vida con los hijos.

Así es, aunque uno quisiera que tus hijos siempre estén a tu lado.

¿QUÉ HIZO FARFÁN?

El exfutbolista Jefferson Farfán compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve reaccionando a “BZRP Music Sessions #53″, la nueva canción de Shakira en colaboración con el productor argentino Bizarrap. En las imágenes, la “Foquita” se muestra sorprendido ante la letra del controversial tema que estaría dedicado a Gerard Piqué y Clara Chia.

Además, sobre las imágenes escribió: “Cambiaste un Rolex por un Casio”. Y con esto provocó que el mensaje sea interpretado, en las redes sociales, como un mensaje para sus exparejas, Melissa Klug y Yahaira Plasencia.