Melissa Klug se pronunció sobre las respuesta que su novio Jesús Barco ofreció durante una entrevista deportiva y en la que el ‘Gato’ Cuba gritaba que se casaba pronto, pero él señalo que ‘era mentira’ y solo ‘gritaba tonteras’. La chalaca aseguró que el nerviosismo le ganó y por eso respondió de esa manera, pues ellos están bien.

Melissa viste el informe que lanzó Magaly sobre Jesús, especulando que habría problemas entre ustedes.

No, vi el programa porque me quedé dormida, pero sí me contaron.

¿Estaba nervioso Jesús?

Sí, pobrecito encima el ‘Gato’ lo estaba vacilando, pero ya sabemos cómo es esto, así que caballera nomás, ja, ja, ja.

Pero al menos no te negó

Exacto.

Además, ustedes tienen una relación de 3 años

Así es y sólida.

¿QUÉ DIJO BARCO?

En el video que presentó la ‘Urraca’se pudo ver que el futbolista estaba declarando en medio de su entrenamiento junto a sus compañeros del Sport Boys y Rodrigo ‘Gato’ Cuba gritó que Barco se casa pronto.

“Eso es mentira, el ‘Gato’ comienza a gritar tonteras. De repente él me va a organizar el matrimonio porque ni yo sé, pero él lo afirma”, comentó.

Esta respuesta dio pie para que Magaly Medina especulará que habría ‘problemas en el paraíso’.

“Él hace como que no escuchó y trata de no tomarle importancia a eso del matrimonio. ¿Qué pasó? ¿Hay problemas en el paraíso? Si das un anillo de compromiso es porque te vas a casar y porque quieres que esa relación tenga un final feliz, pero no andas diciendo que son tonteras. ¿Así choteas a la Melissa Klug?”, sentenció ‘La Urraca’.

¿CUÁNDO SE COMPROMETIERON?

Melissa Klug y Jesus Barco se comprometieron en setiembre del 2021 cuando el futbolista la sorprendió con una fiesta en su casa en la que le entregó la roca y le pidió que se casae con la frase ‘Merry me’.

Aunque en esa oportunidad no fijaron fecha para la boda, Melissa declaró luego que ‘ no sería la eterna novia’ y que en su momento revelarián cuando se darán el sí.

En recientes declaraciones, la chalaca, señaló que su deseo es casarse en una playa del exterior rodeada de la familia de Barco y la de ella. También recalcó que su bdoa no sería como la de Brunella Horna, ‘pues ahí hubo placa como cancha’, si no ‘sencilla e íntima’.

También contó que su vestido de novia le gustaría sea diseñado por manos peruanas, pues ‘contamos con mucho talento aquí ' y que este sería de ‘ color blanco marfil’ y que su nieta Xixi llevaria sus anillos.

