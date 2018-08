Melissa Klug recordó a Yahaira Plasencia que es conocida por Jefferson Farfán y destacó talento de Daniela Darcourt

Melissa Klug le recordó a Yahaira Plasencia que se hizo conocida por ser la pareja de Jefferson Farfán, y no por su carrera de cantante.



“Todos ustedes saben dónde y por qué ella está en el medio. Está demás que se lo vuelva a recordar. ¿Si considero que se olvidó quién es su padrino? Sí, perdió la memoria, pero todos lo saben, cada uno con lo suyo”, comentó Melissa Klug y destacó el talento de Daniela Darcourt.



“Siempre he dicho que Daniela es una artista completa, ha llevado una carrera impecable y no ha tenido que meterse con nadie para estar donde está”, acotó.



Asimismo, confirmó que tiene una relación cordial con el padre de sus dos hijos, Jefferson Farfán, como el futbolista manifestó en sus redes sociales.



“Siempre converso con Jefferson, es el papá de mis hijos y esa relación jamás se va a terminar. Mis ‘chocolatitos’ (sus hijos) son lo mejor que me pudo dar, fue la combinación perfecta de chocolate con leche. Soy la madre de sus hijos y ese título nadie me lo quitará. Mis hijos son la mayor felicidad que tengo en la vida”, aseveró Melissa Klug, quien agregó que atraviesa un buen momento con su actual pareja, el bailarín Ítalo Valcárcel.