¿Melissa Klug terminó su relación con Ítalo Valcárcel? Ella respondió | ENTREVISTA

Toda relación tiene sus buenos momentos y otros regulares, y esta situación es la que están viviendo Melissa Klug e Ítalo Valcárcel. Hace cinco días que la ‘Blanca de Chucuito’ no ve al joven coreógrafo, a quien le declaró su amor a través de las redes sociales.



Melissa, ¿es cierto que ya no estás con Ítalo como ha deslizado Karla Tarazona?

Nada que ver, lo que le conté el domingo a Karla fue que estaba peleada. Como cualquier pareja siempre hay desacuerdos, peleas, pero no he terminado.



Él parece un chico tranquilo, atento y respetuoso.

Lo es y lo amo mucho, pero siempre hay peleas en toda relación, ya veremos qué pasa.



¿Pero ya se arreglaron?

No, hace cinco días que no lo veo.



Seguro se amistan cuando regreses a Lima.

El domingo, después que estuve en la discoteca, fui al aeropuerto, regreso el viernes y ya veremos.

