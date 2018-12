Melissa Klug sobre supuesta relación de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán: "Que hable Mario Irivarren"

Cada vez se hace más fuerte el rumor de que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán serían pareja, pues en redes sociales aparecieron videos donde se ve a la ex de Mario Irivarren participando en la reunión que el futbolista hizo al inaugurar su nueva casa y también en Trujillo, donde se desarrolló la noche del hincha blanquiazul, en la que participó la ‘Foquita’.



En las historias de ‘@Instarandula’, Ivana Yturbe se muestra con un amigo y tiene como fondo la piscina de la casa de Jefferson Farfán, mientras que él posa en otra instantánea, en el mismo lugar, pero solo.



Por otro lado, trascendió que la modelo viajó, el último jueves, a Trujillo en un avión privado y se encontró con Brunella Horna, con quien estuvo en su departamento y en el spa de la mamá de su novio Richard Acuña.



Se sabe que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán permanecerían en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ hasta este sábado.



MELISSA KLUG: QUE HABLE MARIO

​

Antes de volar a Cartagena, donde recibirá el Año Nuevo, Melissa Klug se pronunció sobre la ‘nueva parejita’ de Chollywood.



¿Qué te parece que Jefferson, al parecer, esté saliendo con Ivana?

A mí no me tiene que parecer nada. Hace más de 3 años que estamos separados, el que tendría que decir algo es Mario (Irivarren), que hasta hace poco estuvo con Ivana. A él le tienen que preguntar, este es un triángulo al que yo no pertenezco.



Pero Mario es el pasado, porque Ivana envió un comunicado dando por finalizada su relación...

¡Ah bueno! Será así entonces.



¿Ivana y tú eran cercanas en ‘Combate’?

Sí la conozco, ha ido hasta a mi casa, hemos salido juntas y es muy amiga de mi hija Samahara, pero eso no quiere decir que sepa de su vida privada o qué hace y con quién. Veremos qué dice Mario a todo esto, ¿no? Él es el único que podría hablar, ya que la relación fue de ellos y no mía.



Se especula que estarías contenta con que Jefferson esté con Ivana y no con Yahaira.

Ja, ja, ja, yo no tendría por qué estar feliz o contenta, al final es decisión de él. Yo soy feliz y espero que el resto también.