Melissa Klug sobre relación de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe: "Felicidad y amor para el mundo entero"

Melissa Klug aseguró que cuando hay amor se disfruta y se muestra, luego de enterarse de que Jefferson Farfán publicó una foto con Ivana Yturbe, confirmando la relación que tienen.



¿Viste la foto de ‘Foquita’ e Ivana?

Sí, está en todas las redes sociales.



Pero luego la borró... ¿ se habrá arrepentido?

Ja, ja, ja. No sé nada de él, no podría decir ni siquiera qué hace en Perú, yo estoy con mis hijos en México.



Parece que está feliz con su nueva conquista.

Felicidad y amor para el mundo entero.



Ahora ya no le preguntarán más por Yahaira.

(Ríe) Pobrecita.



¿Crees que esté afectada con la fotito?

(Ríe) Esperemos que no. Seguramente, no lo afirmo, quizá ella tenía una luz de esperanza en el túnel.



Para volver...

Eso no lo sé, pero puede ser, ja, ja, ja.



Pero en las redes la critican mucho a ella.

Lamentablemente se exponen a muchos comentarios, ya que no empezó bien la relación.



Bueno, la felicidad se celebra, así como tú lo haces con Ítalo.

Obvio, el amor, cuando es verdadero, se celebra y se muestra.