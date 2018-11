Melissa Klug sobre la relación que mantuvo con Jefferson Farfán: "Yo no fui la enamoradita de paso"

La ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Klug, aseguró que Jefferson Farfán no fue su ‘trampolín a la fama’, pues es la madre de sus hijos y no una simple enamoradita de paso.



“No considero que Jefferson (Farfán) sea mi ‘trampolín a la fama’, porque es el padre de mis hijos, yo no fui la enamoradita de paso. En todo caso, eso sería para otra persona (Yahaira Plasencia)”, indicó Melissa en el programa ‘En boca de todos’.



Además, precisó que su relación fue de varios años y que vivieron juntos tanto en Perú como en el extranjero.



Por otro lado, comentó que el exfutbolista Abel Lobatón, padre de dos de sus hijas, es poco atractivo pero ‘muy buena gente’.



“Es que el amor es ciego, ja, ja... Yo estaba chibola, en ese tiempo tenía 17 años. Yo era amiga de su hermano, nos conocimos y fue dándose una relación. Pero es buena gente, su lado bonito está por dentro. Lo mejor de él es que me ha dado dos hermosas hijas”, añadió Melissa Klug.



Asimismo, indicó que si llega a casarse con Ítalo Valcárcel, no invitaría a Diego Chávarri porque es parte de su pasado.



“No lo invitaría, no tendría nada que hacer ahí. Es parte de mi pasado, y yo me encuentro en otra etapa, siendo feliz con Ítalo”, agregó.



Finalmente, comentó que Daniela Darcourt es mejor cantante que Yahaira Plasencia.



“Daniela acaba de triunfar en el extranjero, donde ha sido premiada. Para mí es mejor cantante y con gran proyección”, dijo.