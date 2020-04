Coronavirus | Melissa Klug se mostró desafiante al responder al ministro del Interior, Carlos Morán, luego de que señalara que podrían denunciarla por haber tramitado un pase de tránsito sin ser necesario, durante la cuarentena y Estado de emergencia.

El ministro del Interior aseguró que los personajes de la farándula que sacaron pases de tránsito indicando actividades que no tienen nada que ver con el rubro en el que se desarrollan, podrían ser denunciados penalmente y que su DNI quedarán bloqueados para poder sacar un nuevo permiso.

“Por este tipo de gente es que estamos tomando estas medidas, que es para una persona que tiene que atender a un familiar, pero la viveza criolla siempre sale a flote”, señaló el titular del Interior.

Al respecto, la chalaca respondió que siempre le piden permiso para transitar cada vez que va al mercado a realizar las compras. Asimismo, señaló que acatará las normas y si es necesario que la lleven a la comisaría, lo aceptará.

“Que me lleven a la comisaría, porque cuando cruzo la avenida Benavides me piden permiso para poder ir al mercado. Si dicen que no se necesita permiso, entonces cuando me pare la Policía diré lo que dijo el ministro ... Al salir y al entrar (de los supermercados), me piden permiso para transitar. Yo lo saqué de un día para otro”, contó al diario Ojo.

LO HIZO POR SU ABUELA

Melissa Klug respondió a través de su cuenta de Instagram y explicó los motivos por los que tramitó su pase de tránsito en esta cuarentena por el coronavirus en el país. La chalaca explicó que lo hizo por un tema de urgencia que pueda protagonizar su abuela o su madre.

“Como todo el mundo sabe, tengo bajo mi responsabilidad no solo a mis hijos, sino también a mi madre de 65 años y a mi abuela de 93 años, y ambas están dentro de la población vulnerable que podría contagiarse del coronavirus. Mi abuela incluso ya padece de una discapacidad que no voy a exponer por respeto a su persona, pero mañana o pasado que alguna de ellas tenga una urgencia médica. ¿Quién será la primera persona a quien acudirán?”, precisó la empresaria.