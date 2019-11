Melissa Klug se pronuncia. Luego del extenso mensaje de su hija Samahara Lobatón en donde confirma un distanciamiento con su madre por las discrepancias públicas que mantiene con Jefferson Farfán, la empresaria decidió publicar un comunicado para aclarar la situación.

Según contó la blanca de Chucuito, no entiende las razones que llevaron a su hija a escribir esa publicación en sus redes sociales, pero aseguró no hablaría mal de ella ni de ninguno de sus otros cuatro hijos.

“Las razones que la motivan las desconozco entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va cambiar”, expresó.

Además, justificó el mensaje de Samahara por su inmadurez e impulsividad y recalcó que mientras fue menor de edad, ella podía controlar sus conductas, amistades y salidas. Pero ahora que ya tiene 18 años, no puede hacer nada.

“Mi hija recién acaba de cumplir la mayoría de edad y mientras era menor como cualquier madre no aprobé algunas conductas, amistades y salidas precisamente por ser menor de edad y estar bajo mi responsabilidad”