Melissa Klug revela que su hijo fue quien le avisó sobre las imágenes de Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia en Cuba

Melissa Klug saca las garras por sus hijos. La chalaca se pronunció luego de enterarse de que Jefferson Farfán había viajado a Cuba junto a Yahaira Plasencia y sus hermanos. Desde Estados Unidos, la empresaria reveló que fue uno de sus hijos quien la llamó para contarle sobre las imágenes de su papá con la salsera en el extranjero.

“Si para él eso es prioridad, entonces eso es una lástima para mis hijos, porque mis hijos entran a internet y eso ya no se lo puedo ocultar. Ayer el mayor me ha llamado a contarme. Le dije: '¿sabes qué hijito? olvídate. No lo veas'”, declaró Melissa Klug en entrevista con Magaly Tv: La Firme.

La blanca de Chucuito explicó que la última vez que viajó junto a sus hijos al extranjero, ella afrontó sus propios gastos y que, en esa situación, Jefferson Farfán le habría puesto restricciones a las actividades de sus hijos pues –por su lesión- no estaría generando el dinero regular de todos los meses.

"Cuando yo me los he llevado de viaje él les ha reprimido, le ha quitado a mis hijos hacer actividades por el hecho de que está lesionado y no está recibiendo una mensualidad, no genera dinero, pero sí genera dinero para llevarse a otras personas”, explicó.

Melissa Klug aclaró que ella no critica los viajes o la compañía que Jefferson Farfán pueda tener y que, si él lo desea, puede disfrutar de vacaciones todo el año. Lo que a ella le preocupa es que no muestra la misma preocupación por pasar tiempo con sus hijos para llevárselos unos días.

“Él puede viajar y hacer sus paseos, sus viajes con las personas que él quiere, él tiene todo el derecho, pero en este caso hay dos pequeños, hay prioridades. Sus hijos no se han ido de viaje con él, sino conmigo”, puntualizó.