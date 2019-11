Más detalles sobre el enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Melissa Klug salen a la luz. Gracias a Rodrigo González 'Peluchín', ahora se conocen más datos sobre el conflicto entre los ex por la película del futbolista.

Fue el conductor de TV quien contó que la Foquita no quería tener en su película a la madre de sus hijos y con quien mantuvo una relación de 11 años porque sabía que la empresaria se iba a pasear por los canales para hablar del tema.

Pero la 'blanca de Chucuito' no quiere dejar las cosas así y por eso escribió un extenso texto a las redes personales de Peluchín para aclararle varios puntos, sobretodo su participación en el filme del seleccionado nacional.

Rodrigo González 'Peluchín'

Según la chalaca, a Farfán le encanta la farándula, pero si no comenta o declara es porque prefiere quedarse en la sección de Deportes y no perjudicar su carrera en las canchas.

"Melissa Klug me ha respondido. Y me dice: 'Es correcto Rodrigo, es tal cual lo que dices, pero te cuento que antes que te bloqueara como amiguis porque pensó que le ibas a celebrar todo. Le encanta la farándula, le fascina, solo que se frena porque está en otro rubro", contó el animador.

En otra parte del mensaje, aceptó que su ex odia que ella aparezca en medios de prensa y que por eso él mismo junto a sus abogados armó un acuerdo de confidencialidad y de resguardo a la imagen de sus hijos en la TV.

Pero lo que más llamó la atención es que Melissa reveló que, en un inicio, fue el 10 de la selección peruana quien le propuso que sea representada en su película que se estrenará en enero del 2o20.

"'En un inicio me dijo para salir en su película y yo le dije que no. Me dijo: '¿Qué más quieres que vas a salir en ella?' Le dije no gracias, en todo caso habla con los abogados. Ahí murió el tema. Salió lo de Ivana y el cuento que el Perú ya sabe. Desde ahí tenemos cero comunicación', narró.

Rodrigo González Instagram