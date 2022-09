¡EN LUJOS! Melissa Klug admitió que gastaría más de 40 mil soles en su matrimonio con Jesús Barco, cifra que gastó su hija Samahara Lobatón en el cumpleaños de su hija.

“Cada uno gasta depende del presupuesto y lo que uno gane y lo que uno quiere invertir, es su día. Yo creo que uno se casa para toda la vida, una sola vez, no es que vas a programar casarte varias veces. Samahara, en este caso, hizo por primera vez a su única hija su primer año y ella gastó lo que deseó. Estamos ahorrando”, remarcó.

Además, la ‘blanca de Chucuito’ respondió su ‘matri’ sí será más “ficho” que el de Ethel Pozo y Julián Alexander. La boda de la hija de Gisela Valcárcel se realizó en la hacienda La Colorada.

“Yo no lo hablo por ese lado porque todo estaba muy lindo, la decoración, la torta, sino es que quizás (Ethel) invitó a muchas personas que no debieron estar (...) Yo digo de ‘ficho’ porque glamuroso y todo eso no, sino por las personas que estuvieron ahí”, expresó.

No obstante, indicó que ella y Jesús Barco aún no se ponen de acuerdo con el lugar en donde se realizará su ceremonia, ya que ella quiere que sea en la playa, pero el futbolista desea que se haga en Lima.

Melissa Klug habla sobre su boda

