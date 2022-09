SE CONFIESA CON TODO. Melissa Klug le brindó una exclusiva entrevista a Magaly Medina en la que habló de su relación con su nieta Xianna, con su hija Samahara Lobatón y con sus últimos dos hijos, Adriano y Jeremy, quienes se perfilan a tener una gran carrera en el fútbol al igual que su padre, Jefferson Farfán.

“Mis dos pequeños, Adriano tiene 14 años y mide 1.80 creo jajaja y Jeremy ya tiene 10. Ellos están en Alianza... hay mucha argolla pero yo no quiero que mis hijos jueguen fútbol porque son ‘hijos de’, quiero que ellos se ganen su propio nombre y eso lo tienen que demostrar en la cancha ”, acotó la ‘Blanca de Chucuito’.

Asimismo, reveló que ya que sus hijos ya están en la pubertad y adolescencia, cada vez se vuelven más difíciles de controlar. “Quieren salir, quieren ser dueños de la verdad... los amigos, las amigas... Felizmente, todos los fines de semana se van con su papá, así que es responsabilidad de él”, dijo entre risas Melissa Klug.

Melissa Klug abrió su corazón para Magaly Tv La Firme y reveló como es su relación con su nieta y sus hijos.

MELISSA KLUG SE ARREPIENTE DE PERMITIR QUE SAMAHARA INGRESE A LA TV

Melissa Klug habló de las críticas que viene recibiendo su hija por revelar que gastó 40 mil dólares en el pasado onomástico de su engreida y aseguró que siempre sacará cara por ella. “Yo me siento muy orgullosa de ella porque chambea... obviamente la voy a defender, es mi hija, pero me dan mucha cólera los haters que no saben lo que uno pasa. Solo queda apechugar”; acotó.

Por otro lado, habló del ingreso de Samahara Lobatón a la televisión, cuando le permitió ingresar a los realities de competencia cuando todavía era menor de edad. “Ella me lo pidió y yo me arrepiento sí, pero eso la hizo a ella pisar tierra”, dijo Melissa Klug reflexionando sobre las decisiones que tomó en el pasado.

