Melissa Klug reveló que  Chávarri la ayudó cuando estuvo mal y no le preocupa lo que dirá en El Valor de la Verdad

Melissa Klug está ‘tranquila’, pues no teme que Diego Chávarri cuente algún secreto sobre ella en ‘El valor de la verdad’, que conduce Beto Ortiz.



Melissa, esta noche Diego Chávarri se sentará en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, ¿no te da un poco de temor que vaya a revelar algo de ustedes?

Para nada. ¿Temor, por qué?

Porque él a veces dice cosas en ‘doble sentido’.

Pero él siempre ha sido así. Además, tenemos un acuerdo extrajudicial donde ninguno de los dos debemos mencionarnos ni hablar.



Entonces no soltará alguna indiscreción...

Es libre de hablar lo que quiera, no puedo callarlo. Pero vamos a ver si es su verdad, ¿no?

¿Consideras que la relación con Diego fue buena, regular o mala?

Yo estaba pasando un momento muy difícil en mi vida, él apareció cuando me sentía vulnerable y me ayudó muchísimo. Estoy totalmente agradecida con eso. Luego, no terminamos bien, no nos entendíamos en muchas cosas y por eso decidí cortar la relación, pero rescato eso, que me apoyó bastante.

Cambiando de tema, anoche Magaly Medina difundió un video donde Ivana aparece con Mario, tendrás algo que comentar...

Para qué, calladita me veo mejor.