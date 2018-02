Melissa Klug cree que no tiene suerte en el amor [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug se mostró fastidiada luego que ‘Amor de verano’ difundió un video donde se ve a Ítalo Valcárcel divirtiéndose, en una discoteca de Moquegua, con Jimena Mercado y también abrazando a la joven Nicole Gamio, quien, según la ‘Blanca de Chucuito’, sería prima del bailarín.



“Ya dio protagonismo a otras personas, no las conozco, no me contó sobre eso. Si no había nada de malo, me lo hubiera dicho. Ítalo solo me dijo que una era su prima. No pongo las manos al fuego por nadie, me ha decepcionado. Quizá no tenga suerte en el amor y me tengo que quedar sola con mis hijos”, expresó Melissa Klug, al anunciar la inauguración de ‘Señor feudal’, en San Martín de Porres.



¿Vas a quedarte soltera?

Sí, así como estoy me siento bien. Todo esto (especulaciones de infidelidad) se originó porque no me contó y es incómodo.



Pero aún sientes algo por él...

El amor no se va de la noche a la mañana. Tenemos que conversar sobre estas cosas, no sé qué decisión tomaré, pero nadie se muere de amor. He superado peores cosas, esto es un chancay para mí.



¿Y Diego Chávarri? ¿Habrá ‘remember’?

Él ya está en otra, no volvería con ninguna de mis exparejas.

Melissa Klug defiende a su hija