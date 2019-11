Abel Lobatón rompió su silencio y se pronunció en torno a las diferencias que existen entre su hija Samahara Lobatón y su madre, Melissa Klug. El exfutbolista dijo no estar muy enterado de lo que sucedía, pese a que la popular ‘Blanca de Chucuito’ ya había enviado un comunicado.

En comunicación con el programa ‘Válgame’, Abel Lobatón señaló que no sabía nada del asunto debido a que se encontraba en un compromiso familiar. Al ser consultado si había hablado con su hija, el popular ‘Murciélago’ volvió a ser enfático en que no estaba muy informado de la situación.

“Ahorita estoy en una reunión, me han llamado a contar, pero no se nada del asunto (...) No me han contado mucho, como te digo, estoy en el bautizo, no he podido ver mucho. No sé mucho de lo que ha pasado”, dijo Abel Lobatón en ‘Válgame’.

Melissa Klug hizo un mea culpa en medio de la polémica que se generó tras el mensaje de su hija Samahara Lobatón en redes sociales. La joven de 18 años confirmó un distanciamiento con su madre y defendió a Jefferson Farfán de los ‘ataques’ de su progenitora.

Abel Lobatón sobre Samahara y Melissa Klug (TROME)