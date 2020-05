A través de su cuenta de Instagram, Melissa Klug se pronunció con un comunicado sobre el anuncio del embarazo de Samahara Lobatón. La popular ‘Blanca de Chucuito’ también le habría dedicado una canción a su hijas pese a que se encuentran distanciadas.

Melissa Klug reconoció que los hijos crecen y muchas veces los padres quieren protegerlos, pero ‘no podemos prohibirles escribir su propia historia y eso significa acertar y equivocarse’, escribió la empresaria en sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró que siempre tendrá un lugar en su corazón para todos sus hijos, ‘así su edad no les permita reflexionar sobre sus acciones y cómo pueden estas afectar a toda la familia’, escribió en clara referencia a Samahara Lobatón que se fue de su casa hace unos meses tras cumplir 18 años para vivir con su novio.

Tras esto, la chalaca compartió parte de la letra de la canción “Ocean” de Karol G. Esto fue tomado por muchos de sus seguidores como un claro mensaje de apoyo a su hija, en esta nueva etapa de su vida.

“Y si no estoy, y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti”, se lee en su Instagram.

Melissa Klug y la canción que publicó tras anuncio del embarazo de su hija Samahara Lobatón