Melissa Klug sigue viviendo su pedida de mano cual cuento de hadas, pues aunque no tiene fecha para su boda con Jesús Barco, sí tiene definido convertirse en su esposa en una playa del Caribe, un lugar que describe como ‘mágico’.

Tu compromiso sigue generando muchos comentarios...

Sí, agradezco a toda la gente que me dedica lindos mensajes.

¿Ya definieron la fecha de su boda?

No, porque no tenemos prisa ni fecha, estamos disfrutando nuestro amor, dejando que todo fluya, que las cosas se den de manera natural.

Tu hija Samahara comentó que tu boda sería cuando su hijita cumpla un año este mes...

Entendieron mal, ella quiso decir que para cuando me case, mi Xianna tendrá más de un año y podrá llevar la cola de mi vestido, porque sí me pienso casar, pero será fuera del Perú, lo que está claro es que no seré la eterna novia, ja, ja, ja.

¿Y eso es por los ‘haters’?

No, es por decisión nuestra, por un gusto.

¿En algún lugar en especial?

Caribe, playa, pero el lugar que elijamos será ‘mágico’ para nosotros y solo estarán mi familia y la de Jesús.

melissa klug jesús barco

ANILLO DE BRILLANTES

Melissa también mostró a Trome su anillo de compromiso lleno de brillantes y que, según Magaly Medina, estaría valorizado en 50 mil soles.

“Más que el valor material es el valor simbólico y todo lo que encierra para nosotros. Fue un momento maravilloso la pedida, reía porque estaba muy nerviosa y emocionada”, dijo la chalaca.

Por otro lado, la ‘Blanca de Chucuito’ se presentó ayer en el programa ‘En boca de todos’ donde reiteró que no ha descartado ser madre por sexta vez.

“Me encantaría volver a ser mamá. Xianna (su nieta) despertó el instinto maternal que ya estaba dormido. Como verán, mis hijas ya son adultas y mis hijos casi adolescentes. En realidad, no hay edad para ser madre. Lo que sí tenemos en contra las mujeres es el reloj biológico, porque la idea tampoco es decidir pasando los 40 años. Que Dios decida”, concluyó

Sobre la decisión de Melissa de querer ser madre se pronunció su hija Samahara Lobatón Klug. “Ella puede tomar la decisión que mejor le parezca. Si quiere tener otro hijo, nosotros encantados. La verdad es que no sé por qué quiere tener más hijos si es recontra difícil (risas)”, comentó la joven influencer.

En tanto el compromiso de Melissa Klug con Jesús Barco y su deseo de ser madre nuevamente hizo que su expareja Abel Lobatón, padre de sus hijas Samahara y Melissa se pronuncie. “Merece ser feliz y está bien, le deseo lo mejor siempre, que disfrute el gran momento que está viviendo” detalló el exfutbolista.

