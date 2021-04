Melissa Klug contó que se contagió de coronavirus y ese fue el motivo por el que no llegó a votar el domingo último. Ahora se está recuperando con el tratamiento que recibe en su casa donde se encuentra aislada.

Melissa, ¿cómo va la salud?

Me contagié de Covid-19, estoy en cama, pero gracias a Dios voy mejorando.

¿Desde cuándo estás en cuarentena?

Ocho días.

¿Estás aislada en tu casa o en la Villa Panamericana?

Estoy aislada en mi casa. ‘La Chama’ y ‘Mandi’ (sus amigos) me están cuidando, son mis angelitos.

¿Tus hijos y abuelita están en otra casa?

Mi abuelita vive a una cuadra de mi casa y mis hijos están bien, gracias a Dios no se han contagiado. Apenas tuve síntomas me saqué la prueba molecular y me encerré en mi cuarto.

¿Cómo vas evolucionando?

Tengo una doctora que me controla a diario, es la mamá del amiguito de Jeremy (su hijo) del ‘cole’, una capa. Me ayuda bastante.

¿Tu saturación bajó mucho?

No, felizmente, porque me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma. El cuerpo te duele como si te hubiera pasado un camión. Ya me hice todos los exámenes y salí bien, falta poco para que me den el alta con la bendición de Dios.

UN SEXTO HIJO

Semanas antes de contraer el virus, Melissa Klug , se pronunció sobre el posible encuentro, en las canchas, del padre de sus hijos Jefferson Farfán y su actual pareja Jesús Barco.

“Van a ser rivales en la cancha porque por fuera se llevan muy bien”, dijo Melissa Klug en En boca de todos. Asimismo, la chalaca recalcó que alentará al equipo de su pareja. “Obviamente y que mis hijos vayan a alentar al equipo de su padre”, añadió.

Melissa Klug y su actual pareja Jesús Barco

Por otro lado, Melissa Klug sorprendió al confesar que, junto a su pareja Jesús Barco (24), ya tiene muchos planes a futuro, entre ellos, tener un hijo y formar una familia con el futbolista.

En el programa ‘En boca de todos’, Melissa Klug dijo que, tras el nacimiento de su nieta Xianna, el instinto maternal ha vuelto a ella por lo que no descarta tener nuevamente un hijo.

“Nosotros tenemos muchos planes a futuro, uno de esos es tener un bebé”, dijo Melissa Klug cuando le preguntaron sobre la posibilidad de tener un hijo más.

Como se sabe, Melissa Klug tiene actualmente 5 hijos: Gianella, es su primogénita. Futo de relación con Abel Lobatón tuvo dos hijas: Samahara y Melissa Lobatón y, de su romance con Jefferson Farfán, nacieron Jeremy y Adriano.

