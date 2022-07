Melissa Klug se refirió este lunes al padre de la hija de Samahara Lobatón, el barbero Youna. La chacala reaccionó de manera curiosa cuando escuchó la opinión de su yerno sobre el matrimonio.

“El matrimonio es un sacramento, si bien existe el divorcio, creo que debemos estar seguros que queremos a esa persona para el resto de nuestras vidas, ‘hasta que la muerte los separe’ y no tomarlo como un juego”, dijo el barbero según consignó América Hoy.

En ese momento, la ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que era la primera vez que escuchaba que Youna decía algo coherente. “Déjame felicitarlo porque es la primera vez en su vida que ha dicho algo correcto, es la verdad, un matrimonio es para toda la vida”, acotó.

En ese sentido, Melissa Klug aseguró que no está de acuerdo con que Samahara y el padre de su hija se casen. “ No me gutaría que le pida la mano, mi hija todavía va cumplir 20 años, tienen la misma edad, son unos mocosos . Tienen que vivir, el hecho de que tengan una hija está bien, son una familia, pero yo creo que para el matrimonio tienen que estar un poquito más centrados, más maduros”, indicó.

¿SAMAHARA LOBATÓN Y YOUNA YA NO VIVEN JUNTOS?

Melissa fue consultada por el compromiso de Brunella Horna y aseguró que ella ya convive con Richard Acuña por lo que está más madura y tiene más experiencia que Samahara, aunque la rubia se mostró consternada porque pensaba que su hija y Youna vivían juntos.

“Conviven, no convive, conviven, no conviven” , reveló Melissa Klug dando a entender que Samahara y Youna no viven juntos de manera perenne.

Melissa Klug sobre Youna y el matrimio con Samahara Lobatón

TE PUEDE INTERESAR

Chorri Palacios pide disculpas a su familia tras segundo ampay, pero dice que le “tocó vivir este momento”

Sergio Peña tuvo este detalle con Tepha Loza tras rumores de separación

Christian Domínguez es sorprendido EN VIVO por sus hijos en su cumpleaños número 39