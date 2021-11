Melissa Klug continúa mandando mensajes sobre relaciones tóxicas, luego de la reconciliación entre su hija Samahara Lobatón y el barbero Youna. Hace solo unas horas, la chalaca utitlizó sus historias de Instagram para graficar las ‘señales de que esa persona no es para ti’. Y ahora, compartió varios post en una especie de ‘guía del manipulador’.

“El mundo está lleno de buenas intenciones y el infierno también. La cuestión es que, probablemente, debamos dejar de pensar en términos tan binarios y simplistas como ‘las buenas’ y ‘las malas personas’ para empezar a pensar en las buenas y las malas acciones”, escribió la ‘blanca de Chucuito’.

Asimismo, resaltó que ‘más que personas tóxicas, existen las conductas y dinámicas tóxicas’, en un resumen en 10 fotos donde se describe cómo actúa un manipulador. “Cuatro técnicas de manipulación difíciles de detectar”, dice en el inicio de su posteo.

MELISSA KLUG Y OTRAS INDIRECTAS A SAMAHARA Y YOUNA

El último miércoles, Melissa Klug usó sus redes sociales, Instagram en específico, para enviar un fuerte mensaje tras la reconciliación de su hija, Samahara Lobatón, con Youna, el padre de su única nieta. Magaly Tv La Firme compartió las historias de la chalaca y le dio varias recomendaciones a la hija de Abel Lobatón.

“Siempre nos hemos dado cuenta que es ella la que sube las historias, él siempre la estaba negando... ella siempre decía estamos intentándolo, pero él siempre decía ‘no’”, comentó la popular Urraca.

En ese sentido, aseguró que Youna nunca fue del agrado de Melissa Klug y que la chalaca lo dijo en su programa, aunque se negó a dar mayores comentarios porque quería seguir viendo a su nieta.

Es así que compartió unas historias que la ‘blanca de Chucuito’ publicó, en una posible referencia a la decisión de Samahara Lobatón de volver con el barbero, a quien denunció hace varios meses por violencia familiar.

“Señales de que esa persona no es para ti. Tus inseguridades salen a relucir constantemente, no sientes la seguridad de poder hablar las cosas sin que la otra persona se enfade. Te dice unas cosas pero hace otras, justifica todas sus actitudes con excusas. Su interés es intermitente, sientes que solo te busca cuando no le queda otra opción, no lo sientes real. Apenas te pregunta por tus cosas, sueles tirar tú del carro en las conversaciones, escribió Melissa Klug.

“No hay equilibrio en las ganas. Siempre sientes que eres tú quien da más, quien de verdad le pone ganas. Te ronda la sensación de que si desaparecieras de su vida, le daría igual. La situación está cargada de tanta incertidumbre que te causa ansiedad. La persona que sea para ti lo hará sencillo, tendrá ganas, te transmitirá paz”, continuó.

Melissa Klug no estaría de acuerdo con la reconciliación entre su hija y el barbero Youna, a quien denunicó hace unos meses por violencia familiar.

MAGALY MEDINA DICE QUE YOUNA NO ESTÁ ENAMORADO

Mientras leía el post de Melissa Klug, Magaly Medina comentó que Samahara Lobatón es una chica muy joven y que está enganchada en su relación con Youna. “Yo no noto una comunión entre los dos”, acotó la urraca.

En ese sentido le recomentó que ‘vivir con temor no es vivir’ y que el barbero no es una persona que le haga bien.

TE PUEDE INTERESAR

¿Gian Piero Díaz deja América TV para irse a Willax? Esto dijo Rodrigo González

Magaly responde a Promperú: “No se han enterado que Jamila Dahabreh utiliza la Marca Perú”

Ángelo Fukuy: Su esposa se pasa de cariñosa con Jonatan Rojas el día de su matrimonio