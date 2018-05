Melissa Klug sigue molesta con Evelyn Vela por bronca en discoteca | VIDEO | FOTOS

Melissa Klug se siente fastidiada con Evelyn Vela por afirmar que le ‘tiró un lapo’ en una conocida discoteca de Barranco.



¿Te molesta que Evelyn esté diciendo esas cosas en televisión?

Es obvio, porque somos amigas, ¿no? Si una de las dos tiene que dar una versión, tiene que ser la verdad, por eso no pienso tocar el tema.

Evelyn contó que la bloqueaste del WhatsApp...

Eso es totalmente falso, no le he bloqueado. (Saca su celular y muestra que Evelyn la tiene bloqueada del WhatsApp). Eso es lo que me molesta, si quiere hablar, que hable las cosas como son. No le voy a responder ni decir nada, no le voy a seguir el juego ni el plan. Quiero muchísimo a sus hijos, así que por respeto a ellos no me pronunciaré.



¿Esperarás que las ‘aguas se calmen’ y puedan conversar?

Por supuesto, pero por el momento, no.

¿Estás decepcionada de Evelyn?

Prefiero no tocar el tema, así me pregunten un montón de cosas, prefiero no referirme a ella.



Yahaira Plasencia dijo que está bien que lleves una relación cordial y de respeto con Jefferson Farfán...

No me interesa si le ‘pica’ o no, si siente molestia o no, pero me alegra que esté empapada del tema. Eso me deja muy tranquila y feliz.



¿Ya se concretó tu viaje a Rusia para el Mundial?

Es muy probable, pero de eso se encargará la producción de ‘Trapitos al aire’.