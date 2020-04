La chalaca Melissa Klug no cree que pueda tener problemas con Jefferson Farfán, luego que comentó que a Yahaira Plasencia le gustaba tanto la novela ‘La usurpadora’ que se metió en el personaje.

Este comentario lo hizo después de que Rodrigo González ‘Peluchín’ subiera en sus historias la respuesta que la salsera dio a ‘Estás en todas’. Le preguntaron qué andaba haciendo cuando Jefferson Farfán dijo, en una transmisión en vivo con Paolo Guerrero, que estaban pasando juntos la cuarentena en Rusia. La ‘totó’ respondió que estaba en el segundo piso viendo su novela ‘La usurpadora’.

“Si me preguntan respondo lo que ella dijo, que le gustaba esa telenovela”, afirmó la ‘Blanca de Chucuito’.

¿No crees que ese comentario podría generarte algún problema con ‘Foquita’, ya que están pasando la cuarentena juntos en Rusia?

¿Por qué si con él no me estoy metiendo? Solo me interrogaron sobre eso y respondí que (Yahaira) se metió en el papel. Es broma, ya tampoco sean tan susceptibles. No es para tanto si a ella todos la ‘batieron’ en redes sociales porque dijo que le encantaba esa novela que se emite por Telemundo.

Cambiando de tema, ¿cómo están de salud por tu casa?

Gracias a Dios, todos bien y preparándonos para lo que vendrá.