¡MARCA DISTANCIA! Melissa Klug fue consultada sobre la relación de su hija Samahara Lobatón y Youna, esto luego que el barbero encendió las alarmas al anunciar su separación en Instagram, pero retroceder a los segundos.

“Yo de su relación no se absolutamente nada de lo que ellos hacen, sé que comparten con la bebé, pero más allá no me quiero meter ni sé ni me importa”, explicó a América TV.

La ‘blanca de Chucuito’ remarcó que si su hija quiere estar en idas y vueltas con su relación es decisión de ella. “Tiene que experimentar sobre su vida, va experimentar errores y yo creo que desde las lecciones ella va aprender”, agregó.

Samahara Lobatón abandona el Perú

Tras ser eliminada de El Gran Show, Samahara Lobatón anunció que se irá a estudiar al extranjero. La influencer dijo que se iría con su “hija y familia”.

“Tengo varios proyectos, voy a irme a estudiar fuera, ya lo tenía programado, me voy con mi hija, con mi familia completa, y a seguir. Yo sigo trabajando con mis redes sociales”, aseguró.

