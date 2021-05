La empresaria Melissa Klug se presentó este martes en el programa “En Boca de Todos” para someterse al ‘Detector de mentiras’. Es ahí donde fue consultada sobre los planes de boda que tiene con su pareja Jesús Barco.

Klug señaló que es verdad que se quieren casar, pero ahorita no pueden hacer planes. “Nosotros tenemos muchos planes a futuro, muchísimos, pero a mí me dio COVID-19. Ahorita no se puede hacer planes y nadie tiene la vida comprada”, respondió a Maju Mantilla.

“Solamente Dios sabe si eso sucederá o no, yo espero de corazón que se de. Me encantaría, pero mejor no hay que hacer planes, que llegue el próximo año y ya”, sentenció.

Cabe señalar que no es la primera vez que Klug señala que tiene planes de boda con el futbolista Jesús Barco, con quien empezó su relación a mediados del año pasado, en medio de la pandemia por el coronavirus.

Del mismo modo, la modelo señaló que le gustaría tener un hijo junto a su nueva pareja de 23 años. Este sería el sexto hijo de la empresaria.

