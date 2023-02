Melissa Klug tiene más de un año de novia con Jesús Barco y sus planes de matrimonio siguen firmes; sin embargo, ella prefiere tener una boda íntima y viajar antes de una gran celebración.

“Mi relación con Jesús se encuentra bien (...) Él sabe que me gustan más los viajes que las fiestas, así que ya veremos. Es que él quiere una fiesta a lo grande y yo quiero ir a la playa... para poder llevar a mis hijos, nuestras familias y los amigos más íntimos”, indicó.

En ese sentido explicó por qué no quiere gastar mucho dinero en realizar una costosa reunión: “No pienso en una fiesta grande, pues a muchos les pasa que después sale ampayado el esposo el 14 de febrero, hay matrimonios rotos y para qué tanta inversión, ja, ja” .

Además, reveló que no se molestó con el futbolista, quien hace unos días señaló que no sabía si se casaría con ella. “Lo vi, pero eso fue para un programa deportivo y es en medio de la chacota con el ‘Gato’ Cuba, se estaban vacilando y lo entiendo; eso no me molestó para nada”, precisó.

La ‘Blanca de Chucuito’ detalló que está feliz tras celebrar su cumpleaños 39 “con una cena donde estuvo mi familia, la familia de él (Jesús Barco) y algunos amigos, nada del otro mundo... pero para los 40 sí quiero una gran fiesta, ya me voy para el cuarto piso y hay que festejar con orquesta y todo, así que voy a juntar mi plata”.

Finalmente, la chalaca aseguró que se encuentra feliz por la nueva vida que tienen su hija Samahara y su nieta Xixi en Virginia, Estados Unidos, al lado de Youna y su familia. “Tenía que estar con su familia, ahora están juntos y bien. Además está mi Xixi en un lugar donde también la aman, la quieren. Y espero ir en mayo a verlos, pues los extraño”, agregó.

ETHEL POZO DEFIENDE A JESÚS BARCO

En una de las recientes ediciones de “América Hoy”, Janet Barboza, ‘Giselo’, Christian Domínguez, Brunella Horna y Ethel Pozo se tomaron unos minutos para opinar sobre la polémica en la que está envuelta el futbolista Jesús Barco luego que diera a entender que su matrimonio con la empresaria Melissa Klug no se concretará.

“No eso es mentira, el ‘Gato’ empieza a gritar tonteras (…) La amistad que tenemos nos molestamos así que, él me va a organizar de repente, el matrimonio (…) Él lo afirma, ni yo lo sé y él lo afirma”, pronunció el futbolista ante las cámaras de Gol Perú.

Sus declaraciones generaron gran revuelo debido a que la empresaria declaró meses atrás que este 2023 llegarían al altar después de un buen tiempo de relación sentimental. Por su parte, los conductores de “América Hoy” también dieron sus opiniones respecto al tema.

“Cuando una mujer se presenta en televisión y dice que a finales de año del 2023 me voy a casar, es porque lo hablo con el novio definitivamente. Y que le pregunten al novio y él diga: ‘ni yo sé qué va a pasar’... No, eso no puede ser”, sostuvo Janet Barboza.

Sin embargo, Ethel Pozo salió en defensa de Jesús Barco y señaló que lo más probable es que la inexperiencia frente a la presión mediática le jugó en contra al futbolista. “Qué fuerte, pero se puso nervioso de repente... Pero ¿qué tal si ha sido estrategia para que nadie se entere? Recuerden que Melissa Klug nos contó que se iba a casar en el extranjero”, expresó la hija de Gisela Valcárcel no convenciendo a sus compañeros.

