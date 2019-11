La hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, usó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores que fue víctima de agresión. Aunque no precisó las circunstancias en las que ocurrió dicho incidente, la joven dijo que se sintió muy mal por lo sucedido.

“Cierta personita dice que de casualidad me tiró un manazo. Yo no sentí tanta casualidad. Me dejó el ojo hinchado. Me puse a llorar horrible porque me dolía y no podía abrir el ojo todo el camino”, dijo Gianella Marquina en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Me arde y me duele. Qué tristeza nunca me había pasado eso”, agregó la mayor de las ‘Chicas Klug’ en sus redes sociales.

Gianella Marquina dejó en claro, además, que los hechos no ocurrieron en la fiesta de cumpleaños de su hermana Shamahara Lobatón sino que, fueron mucho después de aquella reunión.

Hija de Melissa Klug