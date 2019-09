Melissa Klug:"Nada me sorprende de Jefferson"

Melissa Klug dijo que no le sorprendería que Jefferson Farfán haya tenido un ‘affaire’ con Michelle Soifer, luego de enterarse que el programa ‘Magaly TV, la firme’ anunció que hoy emitirá una entrevista a Kevin Blow, donde el dominicano revelaría que la popular ‘Solcito’ le habría sido infiel con la ‘Foquita’.

“No sé nada, la verdad. ¿Si he escuchado algún rumor? No”, sostuvo la ‘Blanca de Chucuito’, quien asistió al festival ‘Viva la Salsa 2019’, que se realizó en el Jockey Club.



¿No te sorprende que los vinculen?

No. Nada me sorprende.



¿Has hablado con Jefferson?

No.

¿Qué te han dicho tus hijos por su viaje a Cuba junto a Yahaira y su familia?

Al mayor le extrañó que esté con otras personas y que no haya estado con él.



¿Qué explicación le diste?

Nada, simplemente le dije, nada... Voy a ponerme al tanto con el abogado porque son cosas que no son justas. Él es una persona adulta y puede viajar con quien quiera, pero creo que hay prioridades. A las finales, acá hay una justicia divina, todo se paga.

¿Te molesta que viaje con el entorno de Yahaira?

No. Con ella no me da cólera.



MOLESTA CON GÉNESIS



Por otro lado, Michelle Soifer, después de conocer que su expareja Kevin Blow hablará de ella, le habría mandado un mensaje directo a través de su Instagram.

“La diferencia entre tú y yo, simplemente es que hablas de mí o lo que sea y la gente querrá saber, pero en cambio tú mañana mismo puedes desaparecer y ni el perro va a ladrar por ti... qué pena ¿no? Dime soberbia, sí, pero tú eres nada”, escribió.

Por último, dijo que está molesta con Génesis Tapia, quien reveló en el sillón rojo que se dieron un beso en la piscina.



“Estoy un poquito molesta y sorprendida, en su momento tendré la oportunidad de hablar. Solo te puedo decir que estoy muy triste con esas cosas, yo le deseo lo mejor a todos y voy a seguir adelante trabajando”, dijo Soifer, quien no descartó iniciar acciones legales contra la pelirroja. (D. Bautista)