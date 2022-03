¿QUÉ FUE? Samahara Lobatón y Gianella Marquina, hijas de Melissa Klug, sufrieron una intoxicación que las llevó a una clínica local, donde recibieron atención con medicina y oxígeno porque su condición grave.

En Instagram, Samahara Lobatón realizó un story time y narró qué todo fue culpa de Gianella Marquina.

“Ayer mi hermana Gianella se veía con los ojos hinchados y es porque ayer mi hermanita Gianella me dio un pie de piña y casi me mata, literalmente me intoxiqué , pero nunca me había intoxicado en 20 años y no sabía realmente lo que me pasaba”, indicó.

Según explicó, luego de comer el pie comenzó a sentir su pecho cerrado, tras 10 minutos, inició una presión horrible en la garganta. “Me vi en el espejo y estaba toda roja como un tomate, llena de sarpullido en toda la cara, el cuerpo, me picaba la cabeza, me picaba todo”, agregó.

Samahara Lobatón y Gianella Marquina tuvieron que ir a una clínica

Samahara Lobatón señaló que fue a una clínica porque su condición empeoró, y al llegar fue atendida de inmediato. “Estaba toda roja, todo mi cuerpo estaba lleno de brotes y me atendieron en 5 minutos, literalmente eran cuatro enfermeras y dos doctores atendiéndome”, recordó.

Por su parte, Gianella Marquina compartió imágenes de ella en un centro de salud. “Me intoxiqué horrible (…) Solo a mí me pasan estas cosas justo cuando está Perú a punto de jugar, me muero”, escribió.

