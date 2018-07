Una revelación de Karla Tarazona sobre su nueva amiguísima Melissa Klug sorprendió a muchos. Según la ex de Christian Domínguez , la blanca de Chucuito se encuentra soltera desde hace cuatro días, dejando entrever que rompió palitos con Ítalo Valcárcel.

Recordemos que cuando Melissa Klug inició sus saliditas con el bailarín en el 2015, decidió tomar las cosas con más calma y cuidar su corazón tras terminar con Diego Chávarri. Por eso, en cada oportunidad que tuvieron, ambos prefirieron mantener prudencia y no confirmar que eran enamorados.

Sin embargo, Melissa Klug e Ítalo Valcárcel nunca necesitaron del título de 'pareja oficial' pues con cada salida, viaje y hasta bailecito, quedaba claro que ambos eran más que amigos. El bailarín fue captado en varias ocasiones al lado de las hijas de la chalaca y aparecía regularmente en los videos de las chicas Klug.

Melissa Klug e Italo Valcárcel demuestran estar más enamorados que nunca Melissa Klug e Italo Valcárcel demuestran estar más enamorados que nunca

Hace una semana, Melissa Klug gritó su amor por Ítalo Válcárcel a través de su cuenta Instagram . Con una fotografía besándose y la frase 'Te amo', la chalaca al fin confirmaba lo que ya muchos sabían: el bailarín conquistó su corazón.

Sin embargo, una confesión de Karla Tarazona en el programa ‘Válgame Dios’ ha puesto en duda si el amorío de Melissa Klug con Í talo Valcárcel continúa tan fuerte como parece.

Y es que Karla Tarazona aseguró que el último domingo se encontró con Melissa Klug en una conocida discoteca de Barranco y al preguntarle por Ítalo Valcárcel , ella le respondió que estaba sola hace cuatro días.

Karla Tarazona sobre Melissa Klug

“Yo lo único que sé es que mi amiga (Melissa Klug) es una mujer soltera hace cuatro días (¿Por qué han terminado?) La verdad no sé, yo ayer la vi, estuvimos en la discoteca y yo le pregunté: ‘Amiga, has venido sin rabito (en alusión a Ítalo Valcárcel)’ y me dijo: ‘Amiga, estoy sola hace cuatro días’” , dijo Karla Tarazona.

La producción del programa de Rodrigo González, ‘Peluchín ’ se comunicó rápidamente con Melissa Klug a través de Whatsapp para aclarar la situación.

“ Noooooo (hemos terminado) Hemos discutido, pero no hemos terminado la relación”, escribió la chalaca. Sin embargo, cuando intentaron comunicarse por llamada para que aclare su situación sentimental, Melissa Klug simplemente no respondió su celular.

Melissa Klug aclara

