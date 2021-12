Melissa Klug fue entrevistada por el programa “En Boca de Todos” para contar detalles de cómo celebrará esta navidad, pero lo que más llamó la atención fue que entre los invitados de la ‘Blanca de Chucuito’ no está la pareja de su hija Samahara Lobatón.

Tula Rodríguez le preguntó a la empresaria sobre la presencia de su yerno Youna en esta celebración de Noche Buena; sin embargo, la chalaca fue clara al revelar que él no está invitado.

“Estará mi hija y mi nieta, de ahí ella de hecho que se va a tener que ir con su familia, ella (Samahara Lobatón) no vive acá”, señaló.

Respecto a la reconciliación de su hija Samahara con el barbero, Melissa Klug dijo que se mantiene distante de las decisiones de sus hijas, sin embargo, cree que una madre siempre tiene la razón.

“No es un fastidio a las parejas, pero tengo ojo de madre y no me voy a equivocar nunca. No me puedo meter en su vida porque ellas ya soy grandes y deciden con quien estar, pero yo estoy para apoyarlas y para aconsejarlas”, añadió.

Brindará su apoyo siempre:

La empresaria chalaca también fue clara al señalar que sea cual sea el desenlace de este controvertido romance entre su hija y Youna, ella siempre estará para apoyarla. Además no descartó que vaya a reunirse con el barbero por el bienestar de su nieta.

“Yo de verdad deseo que mi hija sea muy feliz, mientras que ella esté feliz, yo también lo voy a hacer. Voy a tratar de hacer muchas cosas por ella y por Xiana. Yo voy a estar siempre feliz y contenta si veo a mi hija feliz, y si se vuelve a equivocar pues quién no se equivoca. Ella sabe que siempre voy a estar aquí para protegerla”, sentenció.

