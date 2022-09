Melissa Klug se mostró apenada porque los matrimonios de sus amigas Evelyn Vela y Karla Tarazona llegaron a su fin, pero les desea lo mejor, pues este es un nuevo comienzo en sus vidas y ‘nadie se ha muerto de amor’.

“Me da muchísima pena porque son mis amigas, las quiero mucho, pero la vida continúa y nadie se muere de amor”, dijo la ‘Blanca de Chucuito’ en ‘Amor y fuego’, agregando que lleva una buena relación con su pareja, el futbolista Jesús Barco, y continúan con sus planes de matrimonio.

“Postergamos el matrimonio porque ahorita estamos enfocados en otras prioridades, por eso lo estamos pasando para el otro año. También siguen los planes de ser papás, si Dios quiere para el 2023. Mis hijas ya están grandes y me queda el pequeñito de 10 años, mi nieta me despertó el instinto maternal nuevamente y ya he congelado mis óvulos para que en el momento que se dé, pues estemos listos”, comentó Klug.

Por otro lado, la chalaca señaló que una boda siempre genera gastos y por tal razón está viendo el presupuesto, pues desea casarse en la playa, en el Caribe, y rodeada de su familia y la de Barco.

“Todo paso a paso, los planes están ahí y tenemos que ver lo que se gastará. Lo importante es que nuestras familias estén juntas en un momento tan especial”, detalló.

MELISSA ACONSEJA A SAMAHARA

De otro lado, se refirió a las declaraciones de su hija Samahara Lobatón, quien dijo que solo usa solo zapatillas de marca. “Hablé con ella y le dije que tiene que controlar sus emociones”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Pancho se entera EN VIVO que ya puede volver al Perú y así reaccionó: “Estoy en un sueño”

Magaly a Los Conquistadores por saludo en programa de Jazmín Pinedo: “Se pasaron de malcriados”

Korina Rivadeneira fue con ‘cartera bamba’ a evento de Louis Vuitton, según Magaly Medina: “Qué vergüenza”