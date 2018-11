¿Melissa Klug tuvo romance a escondidas con Juan Manuel Vargas? Esto respondió la 'Blanca de Chucuito' | FOTOS

¡Escándalo! De acuerdo al programa 'Válgame Dios' Melissa Klug y Juan Manuel Vargas habrían tenido un romance a escondidas y esto habría llegado a oídos de Jeffersón Farfán , quien por ello decidió bloquearlo de sus redes sociales. Sin embargo, la 'Blanca de Chucuito' salió al frente para negar tales afirmaciones.



Melissa Klug, quien mantiene un romance con Ítalo Valcárcel desde hace varios meses, manifestó que el supuesto affaire a escondidas con Juan Manuel Vargas es una mentira, ya que ella conoce al jugador de Universitario de Deportes desde hace más de 16 años, incluso, antes de conocer a Jefferson Farfán, por lo que 'no pasa nada con el futbolista'.

En el reportaje de 'Válgame Dios', la amiga y ex 'pinky friend' de Melissa Klug, Evelyn Vela, se negó a afirmar el supuesto romance y aseguró que no le extrañaba este tipo de rumores porque ya desde hace mucho se especulaba lo mismo. "La gente puede hablar, puede decir mil cosas".



La popular 'Reina del Sur', incluso dijo que Melissa Klug conoce desde hace años a la mamá de Juan Manuel Vargas. "Sí, hemos ido a la casa del 'Loco', porque somos muy amigas de la mamá de Juan Manuel, pero hemos ido al cumpleaños de ella y ahí estaba él, su hermano, su familia".

Según 'Válgame Dios', Melissa Klug y Juan Manuel Vargas habrían tenido un romance a escondidas. (Video: Latina)

Asimismo, Evelyn Vela reveló que Juan Manuel Vargas llama a Melissa Klug como 'La Blanquita' y reafirmó que son amigos desde hace muchos años.



¿JEFFERSON FARFÁN BLOQUEÓ A JUAN MANUEL VARGAS DE SUS REDES SOCIALES?



Al parecer estos rumores del supuesto romance entre Melissa Klug y Juan Manuel Vargas habrían llegado a oídos de Jefferson Farfán, quien por esta razón dejó de seguir a su excompañero de la selección peruana en sus redes sociales.



El 'Zorro' Zupe, al ser interrogado sobre el tema, manifestó que él le preguntó a Jefferson Farfán, pero que el futbolista le indicó que no tenía nada que decir respecto a Juan Manuel Vargas.

MELISS KLUG DESMIENTE ROMANCE



En un audio enviado al teléfono de Karla Tarazona, Melissa Flug negó totalmente el supuesto romance y que conoce a Juan Manuel Vargas desde hace 16 años. "A él lo conozco desde hace 16 años, incluso antes de conocer a Jefferson Farfán".

Juliana Barrios, cuñada de Melissa Klug, sostuvo que "yo no sé de dónde están sacando ese tipo de cosas. No voy a meter las manos al fuego por nadie, pero tampoco creo que ella se vaya a una fiesta en particular con el 'Loco' Vargas, que se supone que es un hombre que ya debería haber sentado cabeza a estas alturas de su vida"