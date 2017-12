Melissa Klug: "No vale discutir con idiotas" ¿Se refiere a Yahaira Plasencia?

Melissa Klug no se quedó callada después que Yahaira Plasencia la retara a que revele lo que sabe de ella porque no le ‘teme’.



La chalaca Melissa Klug, antes de abordar el vuelo que la llevó a Cancún en compañía de Ítalo Valcárcel y un grupo de amigos, le envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram.



“Gente que cree que te cerró la boca, cuando en realidad tú te diste cuenta de que no vale la pena discutir con idiotas. Tengas la plata que tengas, en el cerebro y el corazón tienes pobreza, estás vacío, eso es lo más triste”, posteó Melissa Klug. ¿Para Yahaira Plasencia?

‘TOTÓ’ DEFIENDE A FOQUITA

​

Por otro lado, Yahaira Plasencia defendió a Jefferson Farfán y dijo que Valeria Roggero es ahijada del jugador.



“No deseo hablar del tema, pero lo voy a decir porque conozco a Valeria. En el tiempo que estuve con Jefferson, me la presentó y también a su madrina (mamá de Valeria). Incluso, él ha vivido en la casa de la señora y a Valeria la ha visto desde la barriga, desde muy niñita. Entonces, creo que está de más hablar de eso (romance), conozco a Valeria y sé que es su ahijada, por lo que debe ser, para ambos, incómodo que los estén vinculando”, dijo la salsera Yahaira Plasencia.



(B.P.)