VENCIÓ AL COVID-19. Melissa Klug utilizó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que finalmente pudo vencer al peligroso coronavirus, enfermedad que la mantuvo en cuarentena y que le impidió ir a votar el pasado domingo 11 de abril.

“Quiero contarles que los de ‘Prueba rápida P’ vinieron a mi casita cumpliendo con todos los protocolos de seguridad a realizarme mi prueba y ya salí negativo gracias a Dios, ya estoy bien”, dijo la chalaca a través de sus historias de Instagram.

Cabe indicar que la popular ‘Blanca de Chucuito’ estuvo en cama por más de una semana luego de dar positivo al Covid-19. Según contó a Trome hace unos días, estuvo aislada en su casa y sus amigos, ‘La Chama’ y ‘Mandi’ estuvieron cuidándola y pendientes de ella.

Asimismo, reveló que sus hijos no se contagiaron y que apenas empezó a presentar síntomas se realizó la prueba molecular y se encerró en su cuarto. “Me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma. El cuerpo te duele como si te hubiera pasado un camión. Ya me hice todos los exámenes y salí bien, falta poco para que me den el alta con la bendición de Dios”, dijo en aquella oportunidad.

