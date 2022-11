Melissa Klug regresó de su luna de miel adelantada con Jesús Barco en Tailandia y ‘América hoy’ la invitó para que contara sobre su experiencia de viaje. No obstante, vivió una pequeña discusión con Brunella Horna, quien le hizo una pregunta que la molestó.

“Este año ¿dónde va a jugar?”, le consultó la ‘rubia’. “ Hay que preguntarle a él, seguramente saldrá en algún canal deportivo porque la farándula no es su rubro. Él es deportivo (¿Te molesta que te pregunte) No me molesta, pero a él hay que preguntarle a un canal que sea de su carrera ”, contestó la influencer.

De igual manera, ella indicó que prefiere hablar solo sobre su mundo, el espectáculo. “Yo no te lo puedo decir, hay que preguntárselo a él, pero en un canal que sea de su rubro. Nosotros somos de espectáculo. Yo no puedo hablar sobre dónde va a jugar. No lo tomes a mal, cada uno por lo suyo. Él es deportista y a un canal deportista saldrá dónde va a jugar”, agregó.

Melissa Klug niega haber pagado su viaje a Tailandia

La empresaria contestó en ‘América hoy’ a través de una entrevista vía Internet sobre su viaje a Tailandia, donde recorrió exóticos escenarios. Además, recalcó que fue un regalo por parte de Jesús Barco por sus dos años de relación.

“Esto fue un regalo que me hizo Jesús por los dos años que cumplimos, eso fue en setiembre, él ya tenía los pasajes comprados y todo. Yo no he gastado ni un sol, todo fue un regalo de Jesús... Se puede ahorrar ”, explicó.