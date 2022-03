¿NUEVA BRONCA? Melissa Klug se refirió a la pelea que tuvo con Jesús Barco, su actual pareja, hace algunas semanas. No obstante, por sus declaraciones dejó entrever que habría nuevos problemas en su relación, ya que fue contundente y dijo él puede decir ir por otro camino.

“Yo tengo 38 años y este, yo creo que yo sé lo que quiero y si él no está preparado para ir en el mismo camino, pues entonces nos separamos y cada uno con lo suyo ”, expresó a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.

Al ser consultada sobre sobre cuál sería el motivo de su pelea, la ‘Blanca de Chucuito’ evitó dar mayores detalles. “No hay mensajes, no hay chat, no hay infidelidad, no hay nada de eso (…) No es un broncón, pero tomé decisiones muy rápidas, apresuradas y tuvimos una pelea”, expresó.

¿Melissa Klug vuelve a distanciarse de Jesús Barco? (Video: ATV)

Melissa Klug sobre Jesús Barco: “Él se la pierde”

Melissa Klug afirmó que, luego de la pelea, ambos decidieron continuar con su compromiso de matrimonio, pero que si el futbolista decide terminar su relación será el que pierda.

“La decisión que tomamos, luego de conversar era seguir nuestro compromiso y si algún día pasa, el que se la pierde es él”, manifestó.

Solo hace un día, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, señaló estar contenta con la relación de su madre. “Para mí Jesús es perfecto”, dijo en América TV.

