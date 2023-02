¿NO SE SOPORTAN? En América Hoy, Melissa Klug y Brunella Horna no dejaron de encender las polémica luego de participar de la secuencia “¿Culpable o inocente?”.

En un momento, Melissa Klug fue consultada sobre si Jesus Barco le dio un regalo por su cumpleaños, ya que luego del viaje a Tailandia se habría quedado misio. “No necesita sorprenderme o darme un regalo (...) Nosotros no tenemos que fingir en redes para...” , comentó.

Melissa Klug dice que no ha fingido en redes

Eso encendió las alarmas de Brunella Horna, quien pidió que hable claro. “¿Ya ves? Todo lo toman a mal. Nosotros no tenemos que mostrar algo que es falso porque mi día yo lo muestro a todas las personas que comparto. No lo digo por alguien en especial, no me hagan pelear “, resaltó.

Melissa Klug a Brunella Horna: “Ya vas patinando dos veces”

En otra pregunta, la ‘blanca de Chucuito’ fue consultada si era cierto que puso condiciones para ir a América Hoy y una de estas era que Brunella Horna no participe de la secuencia.

“Yo no tengo nada contra ella (...) Saben las conversaciones, pueden sacar por favor...Brunella ya vas patinando dos veces”, agregó.

