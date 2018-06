Melissa Klug: "Yahaira Plasencia busca llamar la atención con Jefferson Farfán" [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug salió en defensa de ‘Cuto’ Guadalupe al saber que Yahaira Plasencia piensa demandarlo y agregó que la ‘Totó’ sabe cómo ‘marketearse’ por el video que subió a sus redes celebrando el gol de ‘Foquita’ ante Escocia.



“¿Lo va a demandar? ¡Por favor! A estas alturas, sé que ella va perdiendo varias demandas. No creo que llegue a ese extremo, porque sabe cómo promocionarse. Soy la mamá de dos de los hijos de Jefferson (Farfán) y podría subir un video celebrando su gol, pero para qué si igual lo voy a festejar. ¿Cuál es la necesidad de subir una foto y ponerle corazoncitos? Solo llamar la atención de los periodistas, y obviamente rebotó toda la semana y hablaron de eso. Ella sabe su negocio”, dijo Melissa Klug , quien viajó a Disney con sus hijos.



Pero parece que está decidida a proceder legalmente contra ‘Cuto’

Él no habló nada para que lo demande, no la ha difamado, no se expresó mal de ella, tampoco empleó calificativos malos. Solo ha dicho la verdad, que ella sabe cómo vender su negocio. Yo lo estoy diciendo, es más, pueden preguntar a cualquier persona y responderá lo mismo.



Sobre si ya se amistó con Evelyn Vela , dijo que en su momento conversarán.



“No nos hemos comunicado. Hubo un malentendido, ella está en lo suyo, yo en lo mío. Tengo que poner atención a mis hijos, hay un distanciamiento, pero el cariño y amor están. Yo adoro a sus hijos, de todas maneras se va a solucionar”, afirmó. (B.Pashanasi)