SE PASO DE FROZEN. Melissa Klug fue entrevistada por Magaly Medina y habló sobre la salud de Jefferson Farfán a quien le desea una pronta mejoría, en el caso de Yahaira Plasencia la opinión cambia.

Magaly Medina le informó a Melissa Klug que Yahaira Plasencia está enferma de los riñones. Cuando la periodista le pidió una opinión sobre ese tema, la expareja de Jefferson Farfán no dudó ni un segundo en responder que la salud de la salsera no le interesa. “En realidad yo le deseo la pronta mejoría al padre de mis hijos, el resto no me importa”, dijo la empresaria.

Además, se explayó en el punto. “Te soy bien sincera mientras que el padre de mis hijos esté bien mis hijos van a estar felices, el resto me tiene sin cuidado (...) Eso no me interesa, no es un tema para poder conversar ahorita contigo”, mencionó Melissa Klug. “Que se preocupen sus padres, sus hermanos, a mí lo que me interesa es que se recupere el papá de mis hijos”, indicó.

Melissa Klug sobre salud de Yahaira Plasencia (TROME)

NO SUELTA A PLASENCIA

En la mañana, Melissa Klug habló de Jefferson Farfán en el programa ‘América hoy’ y le envió un tremendo misil ahora que el jugador se encuentra superando al coronavirus en Rusia y acompañado de Yahaira Plasencia, con quien pasa la cuarentena.

Melissa Klug contó que se preocupó por la salud del jugador y que sus hijos también se comunicaron con él para saber cuál era su condición. Afortunadamente, Jefferson Farfán se encuentra estable y recuperándose.

“De verdad no le deseo el mal, es el padre de mis hijos, espero se mejore. Mientras él esté bien, sus hijos van a estar bien y contentos”, dijo Melissa Klug ante la pregunta que le hizo Ethel Pozo.

Asimismo, dijo que Jefferson Farfán ‘está bien cuidado’, en clara referencia a Yahaira Plasencia, que se encuentra al lado del jugador desde hace más de dos meses, tras el cierre de fronteras.

“El mayor (hijo) le escribió y habló con él, dice que está fuerte y está bien cuidado es lo importante”, dijo Melissa Klug con una sonrisa burlona en el rostro haciendo referencia a la salsera.

Melissa Klug le envía indirecta a Jefferson Farfán

Daniela Darcourt habló sobre Yahaira Plasencia. (América TV - TROME)

Sergio George habla sobre salud de Yahaira Plasencia (TROME)

