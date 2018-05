Melissa Klug calificó a Yahaira Plasencia de 'malcriada' por este motivo [FOTOS]

‘Es una malcriada’, precisó Melissa Klug sobre Yahaira Plasencia, quien afirmó que Magaly Medina ‘es una persona que le parece insignificante’, y es que a la salsera no le gustó que la ‘Urraca’ se burle de sus extensiones.



“Qué puedo decir, Magaly ha sido una de las primeras personas que me entrevistó cuando me separé (de Jefferson)... es una señora y es libre de opinar y criticar”, afirmó Melissa Klug.

Yahaira dijo que no le importa la opinión de una persona que le parece insignificante, como Magaly.

Es una malcriada porque (Magaly) es una señora. Ella dice que es joven y chiquilla, entonces debería respetar a sus mayores.

De otro lado, expresó que respeta la opinión de Phillip Butters, quien calificó a Ítalo Valcárcel de un ‘vago con ritmo’.



“Cuando no conoces a una persona, no sabes lo que hace ni en qué trabaja, es muy complicado opinar, pero es su opinión”, indicó Melissa Klug.