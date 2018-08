Melissa Klug le responde con todo a Yahaira Plasencia [VIDEO y FOTOS]

‘Yo no tengo caretas, digo las cosas de frente’, señaló Melissa Klug, cansada de las indirectas que suele enviarle Yahaira Plasencia.



“Este tema ya me tiene cansada, no tengo ni ganas de comentar, que siga hablando lo que quiera... cuando algo me molesta digo las cosas, soy directa, no tengo caretas, hablo con nombre y apellido, pero ella aparece toda ‘cachosa’ (burlona) para referirse a mí, hay cosas más importantes en mi vida”, sostuvo la popular Melissa Klug.



Como se recuerda, Yahaira Plasencia deslizó que Melissa Klug era ‘infeliz’ y que hablaba de ella siempre para buscar notoriedad.



JUNTO A JEFFERSON



Por otro lado, ayer, Melissa y Jefferson estuvieron juntos en el colegio de su hijo Jeremy, celebrando su cumpleaños número 6.

Ambos se dedicaron a atender a los compañeritos de su hijo, pues mientras Melissa les repartía las golosinas, el futbolista autografiaba los polos de los pequeños.



Asimismo, Melissa contó que entiende los reclamos de la mamá de Paolo.



“Conozco a ‘Doña Peta’ y como madre está defendiendo a su hijo, a su cachorro. Espero que encuentre tranquilidad en estos momentos”, agregó. (E.C.)



Melissa Klug